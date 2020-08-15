Создатель Telegram-канала Nexta Степан Путило объявлен в розыск в России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. В Белоруссии на Путило завели уголовное дело по статье об организация массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время Путило живет в Польше. Telegram-канал Nexta в последнее время стал обним из остовных источником информации о событиях в Белоруссии.