Создатель Telegram-канала Nexta Степан Путило объявлен в розыск в России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. В Белоруссии на Путило завели уголовное дело по статье об организация массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время Путило живет в Польше. Telegram-канал Nexta в последнее время стал обним из остовных источником информации о событиях в Белоруссии.
2020-08-15T19:33:11+03:00
2020-08-15T19:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 15 августа 2020
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