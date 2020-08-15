Адвокату Антону Гашинскойму удалось встретиться с задержанным во время протестных акций Минске Артемом Важенковым

По его словам, координатора «Открытой России» сильно избивали. Гашинксий добавил, что защитой была подана жалоба, сотрудники изолятора временного содержания вместе с медиком засвидетельствовали факт побоев. Гашинский также отметил, что Важенков уверяет, что побои ему наносились не в ИВС, а во время задержания и до момента этапирования в Изолятор.
2020-08-15T19:05:40+03:00
2020-08-15T19:05:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 15 августа 2020
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