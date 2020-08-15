Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти

Как рассказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, это сейчас наиболее приемлемый вариант. Красулина также выразила уверенность в том, что мировое сообщество примет Светлану Тихановскую в качестве законного президента Белоруссии. Кроме того, она дала понять, что ни сама Светлана Тихановская, ни ее команда не рассматривают вариант пересчета голосов на минувшем голосовании, поскольку, по ее мнению, очевидно, что большая часть бюллетеней за кандидата уже уничтожена