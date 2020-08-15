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19:03, 15 августа 2020

Против Валерия Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки

Против Валерия Цепкало — незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии, который был вынужден покинуть страну, — возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Об этом «Медузе» сообщил представитель Цепкало Алексей Урбан. Соответствующая статья белорусского УК предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Цепкало объявлен в розыск в Белоруссии, а также, как сообщает издание «Подъем», на территории России — поскольку Россия и Белоруссия образуют Союзное государство. Уехав из Минска, Цепкало сначала направился в Москву, а затем — в Киев. В розыск объявлен и живущий в Польше основатель телеграм канала НЕХТА Степан Путило. По какому обвинению, ТАСС не уточняет.



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