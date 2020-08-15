В Минске сегодня простились с Александром Трайковским, который погиб на протестной акции в понедельник

Власти утверждают, что Трайковский собирался кинуть в силовиков пиротехнический предмет, но подорвался сам. Между тем, базирующийся в Польше сайт ЕВРОРАДИО сегодня распространил видео, на котором Трайковский идет с поднятыми вверх руками, в которых ничего нет и падает после выстрелов. Кто стрелял, из видео не ясно. В ЕВРОРАДИО утверждают, что эту запись прислали в редакцию неизвестные.