Врачи выписали из Боткинской больницы обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова

Как передает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева, по его словам, сейчас Ефремов находится дома. Пашаев сказал, что что не знает диагноз, с которым Евремов был выписан. В больницу Ефремова увезли из здания суда, как тогда говорил Пашаев, — с инсультом.
2020-08-15T18:35:25+03:00
2020-08-15T18:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 15 августа 2020
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