Врачи выписали из Боткинской больницы обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова

Как передает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева, по его словам, сейчас Ефремов находится дома. Пашаев сказал, что что не знает диагноз, с которым Евремов был выписан. В больницу Ефремова увезли из здания суда, как тогда говорил Пашаев, — с инсультом.