Четверо горняков погибли при обрушении конвейера на шахте «Воргашорская» в Коми

Как сообщил ИФ информированный источник, на шахте обрушилась надземная постройка с ленточным угольным конвейером. Шахта «Воргашорская» принадлежит компании «Воркутауголь», которая в свою очередь является одним из крупнейших подразделений «Северстали» Алексея Мордашова. Сегодня же в шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области из-за сейсмособытия произошло обрушение породы. Жертв нет. Работа предприятия не остановлена.