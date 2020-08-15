Четверо горняков погибли при обрушении конвейера на шахте «Воргашорская» в Коми

Как сообщил ИФ информированный источник, на шахте обрушилась надземная постройка с ленточным угольным конвейером. Шахта «Воргашорская» принадлежит компании «Воркутауголь», которая в свою очередь является одним из крупнейших подразделений «Северстали» Алексея Мордашова. Сегодня же в шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области из-за сейсмособытия произошло обрушение породы. Жертв нет. Работа предприятия не остановлена.
2020-08-15T18:33:40+03:00
2020-08-15T18:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 15 августа 2020
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