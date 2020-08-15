Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что все еще находится на Украине

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА, что все еще находится на Украине. В связи с объявлением в розыск в России, в нашу страну он приезжать не намерен. Цепкало предположил, что мог оказаться в розыскной базе МВД России «автоматически», если она синхронизирована с аналогичной базой МВД Белоруссии. Ранее МВД России, как передавало агентство ТАСС, подтвердило, что Цепкало объявлен в розвск, как и создатель телеграм канала НЕХТА Степан Путило, который живет сейчас в Польше. По каким обвинениям они объявлены в розыск, не уточнялось.
2020-08-15T18:32:40+03:00
2020-08-15T18:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 15 августа 2020
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