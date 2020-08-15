В Штабе Тихановской считают, что мировое сообщество признает ее президентом Белоруссии без второго тура выборов

В Штабе Тихановской считают, что мировое сообщество признает ее новым президентом Белоруссии без второго тура выборов и пересчета голосов. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь С.Тихановской Анна Красулина.

«Мы думаем, что да, [признают]. Уже последовали заявления от ряда стран о том, что так и должно произойти. По крайней мере, что прежний президент республики Беларусь не получил большинства на выборах и он должен уйти», — сказала она.

А.Красулина отметила, что вопрос легитимности С.Тихановской «для внутреннего состояния совершенно однозначен». «Она победила, ее перевес был более чем в четыре раза на тех участках, где было честно посчитано: у нее было от 80 до 90 процентов голосов», — заявила она.

При этом А.Красулина подчеркнула, что о проведении второго тура выборов президента или пересчете голосов «речи быть не может». «Мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени. Есть фотографии таких случаев, мы знаем, что бюллетени уничтожены», — добавила она.