В Штабе Тихановской заявили, что о втором туре выборов и пересчете голосов «речи быть не может»

В Штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявили, что о втором туре выборов и пересчете голосов «речи быть не может». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь С.Тихановской Анна Красулина.

«Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени. Мы знаем, что бюллетени уничтожены», — сказала она.

А.Красулина также напомнила, что С.Тихановская на протяжении трех часов находилась под давлением «властных людей» в ЦИК. «Теперь мы видим, что ей крайне тяжело выйти из этого состояния. Представьте теперь бюллетени, которые неделю находились под влиянием ЦИК, что с ними произошло», — заметила она.

А.Красулина выразила уверенность, что международное сообщество признает С.Тихановскую новым президентом Белоруссии.

«Мы думаем, что да, [признают]. Уже последовали заявления от ряда стран о том, что так и должно произойти. По крайней мере, что прежний президент Республики Беларусь не получил большинства на выборах и он должен уйти», — сказала она.

А.Красулина отметила, что вопрос легитимности С.Тихановской «для внутреннего состояния совершенно однозначен». «Она победила, ее перевес был более чем в четыре раза на тех участках, где было честно посчитано: у нее было от 80 до 90 процентов голосов», — заявила она.