Музыканта Виктора Цоя вспоминают сегодня в Петербурге

Артист погиб 30 лет назад в автокатастрофе.

Несмотря на карантин, к могиле Цоя пришли сотни поклонников. Они несли цветы и пели песни. Накануне в Петербурге установили памятник музыканту. Однако из-за эпидемии торжественно откроют его позже. На согласования ушло три года. Местные жители опасались, что фанаты станут шуметь и мусорить под окнами. Оплатил проект «Фонд Жарно». Музыканта изобразили стоящим с гитарой. На постаменте цитата: «Есть, чем платить, но я не хочу, Победы любой ценой. Удачи». К слову, особенно злободневное из-за протеста в Белоруссии стала другая песня Цоя «Перемен». Отметим также, что традиционная разводка мостов состоялась в Петербурге впервые под песни группы «Кино». Над Невой прозвучали «Спокойная ночь» и «Кончится лето».

Акции памяти Виктора Цоя проходят сегодня также в Москве, Твери, Ставрополье и других городах и регионах России.