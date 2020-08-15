Акции солидарности с гражданами Белоруссии прошли сегодня в Москве

Сначала люди собрались у посольства Белоруссии. Живая цепь по улице Покровке росла на глазах. Девушки и женщины выстраивались напротив здания дипмиссии от поворота на Старосадский переулок и дальше в сторону центра. Уже очень скоро они полностью перекрыли фасад службы национальной гвардии, но люди все подходили и подходили. Вдоль цепи растянули тонкую белую ленту. Многие из пришедших были в белом, в руках нередко встречались белые цветы или шары. В 12:15 объявили минуту молчания в память о погибшем в Минске во время протестов Александре Тарайковском. Ольга Фролова пришла с плакатом, на котором по-литовски написаны слова благодарности Литве. Это потому что Вильнюс принял главного оппонента Лукашенко, Светлану Тихановскую, и вообще одним из первых выступил в поддержку белорусского народа, пояснила Фролова.

Нередко проезжающие автомобили, и даже один автобус, сигналили участницам акции, в ответ раздавался восторженный рев. Полиции было немного, сотрудники внутренних органов в основном следили, чтобы никто не заходил на проезжую часть, а также не мешал проходу граждан. Случайные пешеходы по-разному оценивали требования собравшихся. Были и те, кто поддерживал, и те, кто высказывался критически. Чуть позже на Пушкинской площади стартовал народный сход в поддержку белорусского народа. Несколько десятков человек без символики собрались у памятника поэту обсудить происходящее не только в соседнем государстве, но еще и у нас, в Хабаровске.

На акции у посольства Белоруссии, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», были задержаны два человека.