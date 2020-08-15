В Минске сегодня простились с местным жителем Александром Тарайковским, он погиб в понедельник во время протестов

Тем временем в столице Белоруссии не прекращаются акции с требованием остановить насилие и провести новые выборы президента.

К ритуальному залу, где прощались с Александром Тарайковским, пришли около тысячи человек, сообщает портал tut.by. Когда гроб с телом погибшего вынесли на улицу люди с цветами и венками опустились на колени. Начали скандировать «Слава». Затем траурный кортеж направился на кладбище, по пути проехав станцию метро Пушкинская к западу от центра Минска. Там собрались не меньше пяти тысяч человек, сообщает газета Наша Нiва. Люди принесли цветы, в них буквально утопал народный мемориал, созданный в память о погибшем. Людей было настолько много, что в переходе на станции метро Пушкинская, цветы быстро кончились. Автомобили, которые проезжали мимо, сигналили тем, кто пришел к Пушкинской. Участники акции памяти говорили, что не верят в официальную версию МВД: согласно ей 34-летний житель Минска погиб, подорвав неподалеку от силовиков самодельное устройство. Однако собравшиеся считают, что его застрелил спецназ. Жители столицы, общаясь с телеканалом «Дождь», называли погибшего героем.

На Пушкинской сегодня не только много цветов, но и плакатов, обращенных к Александру Лукашенко. На них надписи: «Крики от пыток — новый гимн твоей страны», «Не забудем, не простим». Тем временем становятся известны всё новые и новые случаи жестоких избиений задержанных, включая несовершеннолетних. Портал tut.by рассказал о находящемся в коме 16-летнем подростке, которого очень сильно избили силовики. В акциях мальчик не участвовал, его схватили, когда он шел к другу, чтобы поехать на рыбалку. У школьника черепно-мозговая травма и другие серьёзные повреждения, передаёт белорусский портал. В эти минуты у входа на станцию метро Пушкинская очень много людей, там проходит стихийная выставка протестного искусства. Появляются всё новые плакаты: «Уходи», «Мы за мир», «Сила в правде, а не в дубинках» и другие. Очень много цветов, белых шаров, бело-красно-белых флагов. На Пушкинскую пришли десантники, их судя по видео, опубликованным польским телеграм-каналом Nexta.live приветствовали криками «ВДВ». Еще несколько акций проходит в центре Минска. Люди вышли с фотографиями травм задержанных. Они скандируют: «Не забудем! Не простим!» Плакаты с аналогичными лозунгами держат и участники акции у госфилармонии на проспекте Независимости.

Акция памяти погибшего жителя Минска Александра Тарайковского прошла также в Бресте и Гродно, куда как сообщает польский телеканал Белсат пришли бывшие десантники, они раздавали участникам цветы и воду.