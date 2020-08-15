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18:04, 15 августа 2020

Bloomberg: Люди из окружения Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможном бегстве президента в РФ

Люди из окружения Лукашенко, по сведениям агентства Bloomberg, «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможном бегстве президента Белоруссии в Россию в случае отстранения от власти. В самом Кремле, как утверждают источники агентства, допускают, что Лукашенко скоро перестанет быть президентом, но не исключают, что жесткое подавление протестов удержит его у власти на какое-то время. Сам Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию.

Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным и обсудил с ним ситуацию внутри и вокруг Белоруссии. Подробности разговора пока неизвестны. Несколькими часами ранее президент Белоруссии на совещании в Минске говорил о своих планах связаться с российским лидером по тому, что, по мнению Лукашенко, речь идет уже о защите всего Союзного государства. По оценке Лукашенко, Белоруссия столкнулась с агрессией и внешним вмешательством, а в стране применяют, как он выразился, «методички цветных революций».

Россия не должна вмешиваться в дела Белоруссии. Так ситуацию в республике прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Также Клинцевич заметил, что российское руководство привыкло к выпадам со стороны Александра Лукашенко и не реагирует на них.

Философ и публицист Игорь Чубайс оценил вероятность прямого российского вмешательства в белорусские протесты. Он сказал корреспонденту «Эха Москвы», что силовое решение приведет к тяжелым последствиям для обеих стран. По мнению Игоря Чубайса, Европа должна поспособствовать урегулированию проблемы.

Лукашенко очень боится потерять власть, но еще больше он боится потерять жизнь, сказал «Эху» независимый политолог. По мнению Дмитрия Орешкина, для белорусского президента сейчас остается лишь один выбор – просить помощи у Владимира Путина и позже делить с ним власть. Дмитрий Орешкин напомнил, что на протяжении всего правления Лукашенко колебался между Европой и Россией, но теперь простора для маневров у него не остается.



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