Штаб Тихановской объявил о формировании совета для трансфера президентской власти в Белоруссии

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о формировании Координационного совета для трансфера президентской власти в стране. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь С.Тихановской Анна Красулина.

«Для того, чтобы сейчас осуществить власти к законно избранному президенту Республики Беларусь Светлане Тихановской, необходимо, чтобы была передана власть от прежнего президента к нынешнему. Чтобы это произошло, нам нужно начать об этом разговаривать. Для этого создается Координационный совет, который будет представлять нового президента республики Беларусь Светлану Тихановскую», — сказала она.

А.Красулина отметила, что Координационный совет создается на основе штаба С.Тихановской. Он должен стать представительным органом, в него приглашаются эксперты, лидеры общественного мнения и представители всех политических партий и движений. Координационный совет поведет переговоры о передачи президентской власти в Белоруссии С.Тихановской.