Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании «Формулы-1»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам квалификации шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Испании. Завтра он будет стартовать с поул позишн. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» сегодня финишировал 12-ым.
2020-08-15T17:37:04+03:00
2020-08-15T17:37:04+03:00
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17:37, 15 августа 2020
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Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..