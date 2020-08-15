Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании «Формулы-1»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам квалификации шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Испании. Завтра он будет стартовать с поул позишн. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» сегодня финишировал 12-ым.