Михаил Ефремов примет участие в Заседании суда по делу о смертельном ДТП, если ему позволит состояние здоровья

Об этом ТАСС сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Сегодня Ефремов был выписан из Боткинской больницы, куда был доставлен несколько дней назад с подозрением на инсульт. Пашаев утверждает, что пока не знает, какой окончательный диагноз поставили врачи.