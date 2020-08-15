Михаил Ефремов примет участие в Заседании суда по делу о смертельном ДТП, если ему позволит состояние здоровья

Об этом ТАСС сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Сегодня Ефремов был выписан из Боткинской больницы, куда был доставлен несколько дней назад с подозрением на инсульт. Пашаев утверждает, что пока не знает, какой окончательный диагноз поставили врачи.
2020-08-15T17:35:54+03:00
2020-08-15T17:35:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 15 августа 2020
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Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..