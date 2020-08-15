Минздрав объявил о начале производства в России вакцины от COVID-19

Речь идет о препарате, разработанном в институте Гамалеи и недавно получившем госрегистрацию. Как передает ИФ, вакцину будет выпускать завод «Биннофарм» в Зеленограде. Директор института Александр Гинцбург ранее говорил, что в декабре-январе планируется выйти на мощность в пять миллионов доз в месяц, а полностью покрыть потребность в вакцине можно будет в течение года. Многие специалисты обращают внимание на то, что вакцина института Гамалеи еще не прошла широкомасштабных клинических исследований и о ней нет публикаций в научной литературе.
2020-08-15T17:35:15+03:00
2020-08-15T17:35:15+03:00
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17:35, 15 августа 2020
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Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..