Минздрав объявил о начале производства в России вакцины от COVID-19

Речь идет о препарате, разработанном в институте Гамалеи и недавно получившем госрегистрацию. Как передает ИФ, вакцину будет выпускать завод «Биннофарм» в Зеленограде. Директор института Александр Гинцбург ранее говорил, что в декабре-январе планируется выйти на мощность в пять миллионов доз в месяц, а полностью покрыть потребность в вакцине можно будет в течение года. Многие специалисты обращают внимание на то, что вакцина института Гамалеи еще не прошла широкомасштабных клинических исследований и о ней нет публикаций в научной литературе.