В Башкирии силовики разгромили лагерь противников разработки известняка на горе Куштау

В столкновения с защитниками шихана вступили сотрудники ЧОПа и бойцы Росгвардии. Издание ProUfu.ru сообщает, что сотрудники Росгвардии применили дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Защитников лагеря и журналистов избили, корреспонденту Mash разбили камеру. Добычу известняка на шихане Куштау собирается начать «Башкирская содовая компания». Противники проекта уверяет, что разработка негативно повлияет на экологическую ситуацию.
2020-08-15T17:34:56+03:00
2020-08-15T17:34:56+03:00
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17:34, 15 августа 2020
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Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..