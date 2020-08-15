В Башкирии силовики разгромили лагерь противников разработки известняка на горе Куштау

В столкновения с защитниками шихана вступили сотрудники ЧОПа и бойцы Росгвардии. Издание ProUfu.ru сообщает, что сотрудники Росгвардии применили дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Защитников лагеря и журналистов избили, корреспонденту Mash разбили камеру. Добычу известняка на шихане Куштау собирается начать «Башкирская содовая компания». Противники проекта уверяет, что разработка негативно повлияет на экологическую ситуацию.