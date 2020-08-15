Создатель телеграм-канала NEXTA Степан Путило и Валерий Цепкало объявлены в межгосударственный розыск

ТАСС со ссылкой на МВД России сообщает, что создатель телеграм-канала NEXTA Степан Путило и бывший претендент на президентских выборах в Белоруссии Валерий Цепкало объявлены в межгосударственный розыск. Об этом, как сообщает агентство, свидетельствуют данные базы МВД РФ. На каком основании их ищут в России и по каким обвинениям, не уточняется.