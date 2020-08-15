Создатель телеграм-канала NEXTA Степан Путило и Валерий Цепкало объявлены в межгосударственный розыск

ТАСС со ссылкой на МВД России сообщает, что создатель телеграм-канала NEXTA Степан Путило и бывший претендент на президентских выборах в Белоруссии Валерий Цепкало объявлены в межгосударственный розыск. Об этом, как сообщает агентство, свидетельствуют данные базы МВД РФ. На каком основании их ищут в России и по каким обвинениям, не уточняется.
2020-08-15T17:32:44+03:00
2020-08-15T17:32:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2693117-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 15 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..