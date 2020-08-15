Обрушения произошли на двух разных российских шахтах за день

Аварии случились в республике Коми и в Кемеровской области.

За минувшие сутки погибли четыре горняка. Все они работали в «Воргашорской» шахте неподалёку от Воркуты. Как сообщает агентство ТАСС, там авария произошла на поверхности. Рабочие собирались демонтировать старую галерею с ленточным конвейером для угля, которая тянулась между двумя зданиями, но в итоге она упала на землю. В компании «Северсталь», которой принадлежит предприятие, утверждают, что к трагедии привело нарушение требований техники безопасности. По соответствующей статье в Следственном Комитете заявили уже возбудили уголовное дело.

В свою очередь на шахте «Ерунаковская-8» к северу от Новокузнецка обошлось без жертв. По предварительным данным, там в результате некоего сейсмического события в одном из вентиляционных штреков лавы произошло колебание почвы. Как сообщает «Интерфакс» в МЧС склоняются к тому, что именно из-за этого там случилось обрушение горной породы. Травмы получили четыре шахтёра.

В обоих случаях из-за обрушений работу на шахтах приостанавливать не стали.