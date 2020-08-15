Александр Лукашенко предостерег оппозицию от угроз силовикам

Александр Лукашенко, как передает агентство Белта, предостерег оппозицию от угроз силовикам. На совещании в Генштабе он сказал, у военных достаточно ресурсов для защиты безопасности страны. По словам президента Белоруссии, страной никогда не будет управлять никакое находящееся за рубежом правительство. Лукашенко подчеркнул, что власть удержит ситуацию в стране и отказался от услуг международных посредников. Также Лукашенко раннее говорил, что протесты в Белоруссии прямой угрозой в том числе и российской стабильности.

Россия не должна вмешиваться в дела Белоруссии. Так ситуацию в республике прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Также Клинцевич заметил, что российское руководство привыкло к выпадам со стороны Александра Лукашенко и не реагирует на них.