Клинцевич: Оказание помощи Белоруссии со стороны РФ никогда не пойдет по «крымскому сценарию»

Оказание помощи Белоруссии со стороны России никогда не пойдет по «крымскому сценарию». Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это никогда не будет крымским сценарием. Все, что происходит на Украине, в этом, к сожалению, вина и ошибки руководства Украины. И я думаю, что сегодня [белоруссы] в состоянии справиться с этими проблемами. Я знаю белорусский народ, он адекватен и конструктивен и с ним просто надо разговаривать. Разговор, который руководство начало до этого, не конструктивен, не человечен и не соответствует менталитету белоруссов», — сказал он.

При этом Ф.Клинцевич отметил, что Россия во взаимоотношениях с Белоруссией в сложившейся ситуации ведет себя «очень взвешенно, сдержано и разумно, что и приведет к сохранению наших отношений и, самое главное, Союзного государства».

Сенатор выразил уверенность, что ситуация в Белоруссии стабилизируется. «Россия помогает не Лукашенко, а Белоруссии. С учетом комплекса всех взаимоотношений эти решения будут решены», — заключил он.

Сегодня президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону происходящие в Белоруссии протесты. В пресс-службе Кремля выразили уверенность, что все возникшие проблемы вскоре будут решены. «С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ, передает Интерфакс.

Ранее в субботу во время совещания в Минске А.Лукашенко заявил о планах обсудить ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. «Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — заявил А.Лукашенко.

Он также отметил, что акции в Белоруссии проводятся по «методичкам цветных революций», и в них заметны «элементы внешнего вмешательства».