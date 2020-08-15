Защита подала жалобу на избиение координатора «Открытой России» Важенкова при задержании в Минске

Защита подала заявление о проведении проверки по факту избиения координатора «Открытой России» Артема Важенкова при задержании в Минске. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат А.Важенкова Антон Гашинский.

«Мы обратились с соответствующим заявлением к следователю. Он вынес постановление об освидетельствовании, пригласил медиков, чтобы зафиксировать побои. И мы обратились с заявлением о проведении проверки по факту причинения ему насилия», — сказал он.

Адвокат отметил, что, по словам А. Важенкова, к нему применяли насилие при задержании и в Центре изоляции правонарушителей. «Первый раз, когда я его увидел, я был в шоке. Он настолько сильно был избит, что стал неузнаваем. У него полностью синяя половина лица, на щеках, громаднейший синяк на руке, на плече, на спине. Полосы от дубинок на спине, синие ягодицы, побиты ноги и следы от стяжек на руках», — заявил А.Гашинский.

Адвокат отметил, что к настоящему моменту следователи допросили А.Важенкова дважды.

Координатор «Открытой России» А.Важенков был задержан в Минске 9 августа, в день выборов президента страны. Его подозревают в участии в массовых беспорядках (статья 293.2). В настоящий момент А.Важенков находится в изоляторе временного содержания.