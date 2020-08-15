США приветствуют освобождение в Белоруссии части задержанных демонстрантов, но считают это недостаточным

Об этом в Польше заявил глава госдепартамента США Майк Помпео. Он напомнил, что американские власти не считают выборы в Белоруссии ни свободными, ни честными и призвал Минск активнее работать с гражданским обществом для поиска выхода из кризиса. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что санкции ЕС в отношении Белоруссии будут только персональными.
2020-08-15T16:35:50+03:00
2020-08-15T16:35:50+03:00
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16:35, 15 августа 2020
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Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..