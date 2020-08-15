США приветствуют освобождение в Белоруссии части задержанных демонстрантов, но считают это недостаточным

Об этом в Польше заявил глава госдепартамента США Майк Помпео. Он напомнил, что американские власти не считают выборы в Белоруссии ни свободными, ни честными и призвал Минск активнее работать с гражданским обществом для поиска выхода из кризиса. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что санкции ЕС в отношении Белоруссии будут только персональными.