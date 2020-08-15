Штаб Светланы Тихановской к 17 августа сформирует координационный совет для трансфера власти в стране

Как сообщает пресс-служба штаба кандидата в президенты Белоруссии, не все желающие войдут в его основной состав, но «все смогут делиться идеями». Основной критерий участия в координационном штабе, как отмечает пресс-служба, — доверие и уважение широкого круга белорусов. Как рассказал ТАСС юрист объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак. На сегодняшний день поступило уже более 100 таких заявок.