Штаб Светланы Тихановской к 17 августа сформирует координационный совет для трансфера власти в стране

Как сообщает пресс-служба штаба кандидата в президенты Белоруссии, не все желающие войдут в его основной состав, но «все смогут делиться идеями». Основной критерий участия в координационном штабе, как отмечает пресс-служба, — доверие и уважение широкого круга белорусов. Как рассказал ТАСС юрист объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак. На сегодняшний день поступило уже более 100 таких заявок.
2020-08-15T16:35:20+03:00
2020-08-15T16:35:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 15 августа 2020
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Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..