Александр Лукашенко отправился в Генштаб ВС Белоруссии

Как передает белорусское агентство БелТА, президент обсудит с военными ситуацию в стране. Ранее Лукашенко утверждал, что против его страны разворачивается внешняя агрессия по сценарию «цветной революции». В Белоруссии продолжают раскачивать обстановку, добрались до трудовых коллективов, — сказал Лукашенко.