Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и обсудил с ним ситуацию внутри и вокруг Белоруссии

Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным и обсудил с ним ситуацию внутри и вокруг Белоруссии. Подробности разговора пока неизвестны.

Несколькими часами ранее президент Белоруссии на совещании в Минске говорил о своих планах связаться с российским лидером по тому, что, по мнению Лукашенко, речь идет уже о защите всего Союзного государства. По оценке Лукашенко, Белоруссия столкнулась с агрессией и внешним вмешательством, а в стране применяют, как он выразился, «методички цветных революций».

Как сообщает пресс-служба Кремля, президенты России и Белоруссии выразили уверенность в скорейшем урегулировании всех проблем, чтобы ими не воспользовались деструктивные силы. Кроме того, дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств в вопросе освобождения задержанных в Белоруссии 32 граждан России, которых в Минске называли наемниками ЧВК «Вагнер».