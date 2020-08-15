Bloomberg: Люди из окружения Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможном бегстве президента в РФ

Люди из окружения Лукашенко, по сведениям агентства Bloomberg, «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможном бегстве президента Белоруссии в Россию в случае отстранения от власти. В самом Кремле, как утверждают источники агентства, допускают, что Лукашенко скоро перестанет быть президентом, но не исключают, что жесткое подавление протестов удержит его у власти на какое-то время. Сам Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию.
2020-08-15T16:33:23+03:00
2020-08-15T16:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 15 августа 2020
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Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..