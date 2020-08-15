Bloomberg: Люди из окружения Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможном бегстве президента в РФ

Люди из окружения Лукашенко, по сведениям агентства Bloomberg, «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможном бегстве президента Белоруссии в Россию в случае отстранения от власти. В самом Кремле, как утверждают источники агентства, допускают, что Лукашенко скоро перестанет быть президентом, но не исключают, что жесткое подавление протестов удержит его у власти на какое-то время. Сам Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию.