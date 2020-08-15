СМИ: Лионель Месси может уйти из «Барселоны» из-за разгромного поражения клуба в Лиге чемпионов

Лионель Месси, по информации испанских СМИ, может уйти из «Барселоны» из-за разгромного поражения клуба в Лиге чемпионов. Команда вылетела с турнира в результате поражения мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8. Такого количества голов знаменитый клуб не пропускал с 1946 года.

«Барселона» нуждается в серьезной реорганизации, сказал «Эху Москвы» спортивный журналист Алексей Дурново. По мнению Алексея Дурново, у «Баварии» которая забила в ворота «Барселоны» 8 мячей, есть все шансы стать победителем Лиги чемпионов.