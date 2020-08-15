Президент США подписал новый указ, который ограничивает работу в стране китайского онлайн-сервиса TikTok

За океаном опасаются, что с помощью приложения Пекин шпионит за пользователями.

Владельцам сервиса коротких видео — китайской компании ByteDance Дональд Трамп запретил иметь все активы в США и потребовал продать те, что у неё есть в течение трёх месяцев. За этот же период компания обязана удалить все собранные личные данные американских пользователей, говорится в указе президента. Хозяин Белого дома также запретил ByteDance покупку музыкального сервиса musical.ly, а также владение любыми его активами через дочерние компании, аффилированных лиц и других акционеров из Китая. Трамп объяснил, что это сделано по соображениям национальной безопасности. США опасается, что власти Китая при помощи сервиса TikTok собирают личные данные пользователей и могут передавать их правительству. Пекин таким образом может шпионить за американскими чиновниками и даже их шантажировать, опасается Трамп. Президент потребовал продать китайский сервис компании Microsoft до 15 сентября. Трамп в этом месяце уже подписал указы, которые запрещают американцам заключать сделки с владельцем сервиса TikTok, а также компанией, которой принадлежит мессенджер WeChat. Они вступят в силу 20 сентября.

Власти Китая назвали действия Вашингтона запугиванием и манипуляцией.