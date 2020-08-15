Команда Светланы Тихановской приступила к формированию координационного совета для трансфера власти

Оппозиция настаивает на том, что именно она выиграла выборы президента, а результаты голосования, согласно которому победил Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.

Открыт сбор заявок на участие в координационном совете. Он будет представлять собой расширенную рабочую группу наиболее уважаемых членов общества, которая призвана выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения передачи власти. Не все желающие смогут попасть в основной состав, но все могут поделиться идеями, говорится в сообщении штаба. Формальных критериев для кандидатов нет, самое важное, чтобы человек пользовался доверием и уважением широкого круга белорусов например, врачей, учителей, рабочих, бизнес-сообщества или являлся авторитетом для большинства белорусов. К понедельнику в команде Тихановской уже планируют принять решение.

Ранее Валерий Цепкало, не допущенный до выборов на пост главы белорусского государства, в своем телеграме назвал Тихановскую законно избранным президентом республики и подчеркнул, что на время переходного периода именно она должна возглавлять страну. В том, что выборы завершились в пользу Александра Лукашенко, не верит не только белорусская оппозиция, но страны Запада. Глава литовского МИДа Линас Линкявичус в своем твиттере назвал Лукашенко бывшим президентом, а польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о необходимости проведения новых выборов.

Напомним, штаб Тихановской находится в Литве. Президент страны Гитанас Науседа, который ранее заявлял о нелегитимности Лукашенко, примет участие в акции в поддержку белорусской оппозиции – он встанет в «живую цепь», которая выстроится в литовской столице 23 августа.