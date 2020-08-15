В Кремле сообщили об уверенности Путина и Лукашенко в скором урегулировании ситуации в Белоруссии

В пресс-службе администрации президента России рассказали, что сегодня между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор по инициативе Минска. За несколько часов до этого Лукашенко на фоне продолжающихся массовых протестов заявил об элементах внешнего вмешательства в события в Белоруссии. Президент республики сказал, что это угроза не только его стране, но и России По информации белорусского госагентства БелТА, Лукашенко сегодня посетит Генштаб Минобороны республики.
2020-08-15T16:02:35+03:00
2020-08-15T16:02:35+03:00
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16:02, 15 августа 2020
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Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..