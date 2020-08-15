В Кремле сообщили об уверенности Путина и Лукашенко в скором урегулировании ситуации в Белоруссии

В пресс-службе администрации президента России рассказали, что сегодня между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор по инициативе Минска. За несколько часов до этого Лукашенко на фоне продолжающихся массовых протестов заявил об элементах внешнего вмешательства в события в Белоруссии. Президент республики сказал, что это угроза не только его стране, но и России По информации белорусского госагентства БелТА, Лукашенко сегодня посетит Генштаб Минобороны республики.