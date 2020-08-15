Восемь турецких истребителей, по информации местных СМИ, охраняют исследовательское судно в Средиземном море

Как пишет газета «Миллиет», судно проводит сейсмологические работы. Ранее сегодня греческая пресса сообщила, что в вооружённых силах страны была объявлена тревога из-за турецкой подлодки, которая якобы вторглась в территориальные воды. Отношения между Грецией и Турцией обострились из-за объявленных намерений Анкары проводить разведку газа и нефти у греческих берегов в Эгейском море.