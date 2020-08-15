В МЧС подтвердили гибель четырех горняков на шахте в Коми

Их тела извлечены из-под завалов. Как передает ТАСС, в Воркуте на шахте «Воршагорская» обрушился ленточный конвейер.
2020-08-15T15:35:24+03:00
2020-08-15T15:35:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2693061-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:35, 15 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..