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15:35, 15 августа 2020

Музыканты группы Би-2 записали видеообращение в поддержку граждан Белоруссии

Они призвали силовиков не воевать с протестующими. В поддержку протестующих высказалась также музыкант Диана Арбенина.



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