Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус назвал Александра Лукашенко бывшим президентом

В своем «Твиттере» он отметил, что Лукашенко просит помощи у Путина против собственного народа, несущего цветы на улицы. Тем временем, находящийся в Литве штаб Светланы Тихановской заявил о формировании координационного совета для трансфера власти. Сторонники Тихановской убеждены в ее победе на выборах в Белоруссии.
2020-08-15T15:34:43+03:00
2020-08-15T15:37:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2693057-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 15 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..