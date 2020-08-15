Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус назвал Александра Лукашенко бывшим президентом

В своем «Твиттере» он отметил, что Лукашенко просит помощи у Путина против собственного народа, несущего цветы на улицы. Тем временем, находящийся в Литве штаб Светланы Тихановской заявил о формировании координационного совета для трансфера власти. Сторонники Тихановской убеждены в ее победе на выборах в Белоруссии.