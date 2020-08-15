В Кремле подтвердили телефонный звонок Александра Лукашенко Владимиру Путину

Как сообщили в пресс-службе администрации президента России, белорусский лидер проинформировал коллегу о ситуации после выборов. Как говорится на сайте Кремля, с обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Ранее сегодня Лукашенко заявил об элементах внешнего вмешательства в события в Белоруссии. Президент республики сказал, что это угроза не только его стране, но и России. В Белоруссии уже почти неделю не прекращаются массовые протесты с требованиями отставки Лукашенко.

