Минздрав отчитался о производстве первой в России вакцины от коронавируса

В производства запущен препарат, разработанный центром имени Гамалеи, который еще не прошел все стадии испытаний. Несмотря на это, ранее на этой неделе Владимир Путин объявил о регистрации вакцины. По утверждению президента, Россия это сделала первой в мире. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, первыми прививать собираются врачей и учителей.
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