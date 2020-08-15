Минздрав отчитался о производстве первой в России вакцины от коронавируса

В производства запущен препарат, разработанный центром имени Гамалеи, который еще не прошел все стадии испытаний. Несмотря на это, ранее на этой неделе Владимир Путин объявил о регистрации вакцины. По утверждению президента, Россия это сделала первой в мире. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, первыми прививать собираются врачей и учителей.