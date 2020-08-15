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Эксклюзив Эха 15:03, 15 августа 2020

Акции солидарности с протестующими в Белоруссии проходят в Москве и Петербурге

Сотни человек, в основном, женщин, пришли с цветами к зданиям дипмиссий, передают наши корреспонденты. Полиция предупреждает активистов, что мероприятие несогласовано, но, в целом , не препятствует.

В Петербурге демонстранты также выражают поддержку протестующим в Хабаровске.

Порядка 50 человек находятся сейчас на Невском проспекте у Гостиного двора. Некоторые из них держат плакаты с надписью «Жыве Беларусь». Кто-то скандирует лозунги, например, такой: «Путин — 2 %». Другие держат неофициальный флаг Белоруссии, известный под название «Погоня». Мероприятие организовали движения «Открытая Россия», «Агит Россия», проекты «Ягражданин» и «Бессрочный протест». Акция называется «Покорми голубей». Это отсылка к шутке, связанной с протестами в Хабаровском крае. Однако повестка мероприятия стала шире, и люди выходят больше месяца каждую субботу уже и в знак солидарности с белорусами. Полиция пока не вмешивается.

Еще одна акция в поддержку хабаровчан проходит в Москве на Пушкинской площади. Как сообщает наш корреспондент, в ней участвуют несколько десятков человек. В самом Хабаровске, где люди шестую субботу подряд вышли на шествие в поддержу бывшего губернатора Сергея Фургала, мэрия насчитала полторы тысячи протестующих, но местные СМИ пишут, что участников было значительно больше.  



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