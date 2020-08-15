Bloomberg: Окружение президента Белоруссии Александра Лукашенко задумывается о бегстве в Россию

Там сомневаются, что лидер сможет удержать власть.

«Некоторые люди» из окружения Лукашенко связались со своими контактами в Кремле и провели переговоры о возможной попытке спрятаться в России в случае свержения президента. Об этом Bloomberg рассказали два неназваных источника в Москве. Кто именно участвовал в этом обсуждении и удалось ли им о чем-либо договориться — не уточняется.

Сам Александр Лукашенко объявил на этой неделе, что он уезжать никуда не собирается. Сегодня он провёл телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. В Кремле объявили, что они оба отметили важность предотвращения попыток неких деструктивных сил нанести ущерб сотрудничеству Москвы и Минска. Также они выразили уверенность, что все возникшие в Белоруссии проблемы вскоре будут урегулированы.

Тем временем массовые уличные акции не прекращаются во многих городах республики с минувшего воскресенья. Протестующие требуют проведения новых выборов президента, поскольку считают, что данные ЦИКа Белоруссии, согласно которым Лукашенко набрал на выборах президента более восьмидесяти процентов голосов, сфальсифицированы.

Вчера стало известно о том, что Минск передал Москве 32 граждан России, которых в белорусских органах называли бойцами частной военной компании. Оба президента позитивно оценили работу профильных ведомств, которые участвовали в переговорах по этому вопросу.