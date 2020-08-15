Несколько десятков человек собрались на акции в поддержку хабаровчан в Москве – корреспондент

Несколько десятков человек собрались на акции в знак солидарности с жителями Хабаровска, выступающими в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

В центре внимания собравшихся – ситуация в Хабаровске и в Белоруссии. Несколько человек символично кормят голубей у памятника А.Пушкину. У участников акции нет плакатов и лозунгов.

Полиция в ход проведения акции не вмешивается. Автозаков рядом с Пушкинской площадью нет.