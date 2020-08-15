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14:33, 15 августа 2020

Актера Михаила Ефремова выписали из больницы, сообщил его адвокат Эльман Пашаев

Актера Михаила Ефремова выписали из больницы, сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Он сказал ТАСС, что диагноза пока не знает. Ранее Ефремова госпитализировали из здания суда, где рассматривалось дело о ДТП со смертельным исходом. Артисту грозит длительный тюремный срок.



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