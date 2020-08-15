Актера Михаила Ефремова выписали из больницы, сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Он сказал ТАСС, что диагноза пока не знает. Ранее Ефремова госпитализировали из здания суда, где рассматривалось дело о ДТП со смертельным исходом. Артисту грозит длительный тюремный срок.