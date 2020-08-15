В Москве и Петербурге у зданий дипмиссий Белоруссии проходят акции против узурпации власти в республике. Как сообщают наши корреспонденты, в основном, пришли женщины, с цветами в руках. В столице несколько сотен человек выстроились живой цепью на Покровке.

Люди вышли, чтобы почтить память погибшего демонстранта и настоять на праве каждого гражданина свободно выбирать власть в стране, — сказала корреспонденту «Эха» активистка Дарья Серенко.

Полиция, в целом не вмешивается. В Москве был задержан один человек, причины пока неизвестны.