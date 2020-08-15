Американское агентство «Блумберг» утверждает, что люди из окружения Лукашенко ведут переговоры о бегстве в Россию. По словам источников агентства, приближенные белорусского лидера связывались с чиновниками в Кремле. Ранее сегодня Лукашенко заявил, что видит признаки внешнего вмешательства в ситуацию в республике, что, по его мнению, создает угрозу не только Белоруссии, но и России. Вскоре, как передает белорусское госагентство БелТА, состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. В Белоруссии продолжаются протестные выступления против итогов президентских выборов, на которых по утверждению ЦИКа, победил Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что победила его соперник Светлана Тихановская.