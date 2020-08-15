Политолог: в сложившейся ситуации Лукашенко вынужден обратиться за помощью к Путину и в дальнейшем делить с ним власть

Независимый политолог Дмитрий Орешкин заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что в сложившейся ситуации президент Белоруссии Александр Лукашенко будет вынужден обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину и в дальнейшем делить с ним власть.

«В этой ситуации ему ничего не остается делать, кроме как недвусмысленно обращаться за помощью к Владимиру Путину, чего тот и ждал. Я думаю, что Россия окажет братскую помощь Белоруссии, остановит стихию оранжевого протеста, чтобы не дай Бог не захлестнуло и Москву тоже. Путин этого боится пуще Лукашенко. И они организуют профсоюз несменяемых глав, которые будут зависеть только от взаимных силовых ресурсов», — сказал он.

Политолог отметил, что у А.Лукашенко «совсем не осталось козырей». Он напомнил, что на протяжении всего правления президент Белоруссии колебался между Европой и Россией, но теперь пространства для маневров у него не осталось. «Для Лукашенко самое главное – власть. От власти он откажется, только если на другой чаше весов будет жизнь. Похоже, власть он уже теряет, готов делиться ей с Владимиром Путиным, поскольку ситуация угрожает, по-видимому, уже его жизни», — заключил Д.Орешкин.

Во время совещания в Минске А.Лукашенко заявил, что собирается обсудить ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство БелТА. «Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — заявил А.Лукашенко.

Он также отметил, что акции в Белоруссии проводятся по «методичкам цветных революций», и в них заметны «элементы внешнего вмешательства».