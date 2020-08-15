Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что актер Михаил Ефремов выписан из больницы. Юрист сказал РИА Новости, что его подзащитный дома, диагноз он пока не знает. Во вторник Ефремова из Пресненского горсуда увезли на скорой в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа.
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