Десятки российских музыкантов выступили в поддержку протестующих в Белоруссии. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, Noize MC, Монеточка и другие подписали открытое письмо с осуждением милицейского насилия. Обращение опубликовано на сайте издания Village. Видеообращение в поддержку граждан Белоруссии записали и музыканты группы Би-2.



Ранее сегодня белорусский футболист московского ЦСКА Илья Шкурин заявил, что отказывается выступать за сборную республики, пока у власти остается Лукашенко.