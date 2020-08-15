Акция в поддержку белорусов прошла в Петербурге у отделения посольства страны

Собравшиеся пели песни на национальном языке.

Примерно сто девушек, гражданок Белоруссии пришли сегодня к отделению посольства страны. В руках они держали цветы и пели песни на родном языке. Ранее в Белоруссии женщины стали массово выходить на мирные акции протеста. Они выстраиваются в живые цепи и дарят цветы силовикам. В Петербурге акции солидарности проходят ежедневно со дня выборов президента страны 9 августа. Люди требуют отмены официальных итогов, согласно которым победил действующий президент Александр Лукашенко. Полиция акциям не мешает, хотя в Петербурге действует запрет на публичные мероприятия из-за карантина. Под этим предлогом сотрудники МВД, например, не раз пресекали одиночные пикеты в поддержку протестующих в Хабаровском крае.

Акции солидарности с Белоруссией проходят сегодня также в Москве, Екатеринбурге и Хабаровске.