Владимир Путин и Александр Лукашенко, по сообщению белорусского госагентства БелТА, обсудили ситуацию в Белоруссии. Содержание телефонной беседы не раскрывается. Несколько часов назад президент республики заявил, что планирует обсудить происходящее с российским коллегой, поскольку это касается всего пространства Союзного государства.

Незадолго до президентских выборов Лукашенко заявил о задержании россиян, которых назвал наемниками из ЧВК «Вагнер». Накануне вечером посол России в Минске Дмитрий Мезенцев подтвердил, что российской стороне были переданы 32 россиянина, ранее задержанные в Белоруссии. В республике их подозревали в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.